Рогозин признал, что средств спасти Землю от столкновения с метеоритом пока нет

В настоящее время средств, способных спасти Землю от столкновения с метеоритом, нет, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Говоря об обнаружении крупных и малых тел, которые могут угрожать безопасности планеты, и российская, и американская система мониторинга космического пространства видят все, кроме опасных сближений со стороны Солнца, обратил внимание он. По словам главы госкорпорации, чтобы закрыть это направление, необходимо размещать телескопы не на Земле, а на Луне.

«Вторая тема. Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», — признал Рогозин.

Он отметил, что именно с таким предложением Роскосмос обращался к NASA: создать систему, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу, и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо нашей планеты.

Рогозин указал, что программа будет очень дорогостоящей, поэтому она точно должна быть международной. «Я считаю, что это важнейший проект. Но сам Роскосмос не потянет такие вещи», — констатировал он.

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