Япония отказала в статусе беженца приплывшему с Кунашира россиянину

Миграционное ведомство Японии сочло, что гражданин России, который ранее приплыл с острова Кунашир Курильского района на Хоккайдо, не может получить статус беженца. Об этом сообщает газета Hokkaido.

В этой связи россиянину откажут в выдаче временного разрешения на пребывание. По данным издания, мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе.

По словам официальных лиц, мужчине 38 лет, он является жителем Ижевска.

22 августа стало известно, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Ранее в генконсульстве РФ в Саппоро сообщили, что Япония направила официальное уведомление в дипмиссию о задержании россиянина.