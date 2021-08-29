СМИ: Байден отзовет всех дипсотрудников из Афганистана до 31 августа

Президент США Джо Байден намерен до вторника, 31 августа, отозвать всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным газеты, американский президент планирует отозвать посла Росса Уилсона, а также всех остальных дипломатических сотрудников в Кабуле.

Ранее WP сообщала, что талибы (организация запрещена в России) просят США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода оттуда своих войск. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США планируют завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа.

По словам пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирбиа, американская армия перед выводом войск из Афганистана планирует уничтожить часть военной техники и вооружения.

Вывод последних американских военных из Афганистана происходит после серии терактов в окрестностях аэропорта, в которых погибли 13 солдат. Всего погибли около 200 человек, более 1,3 тыс. человек получили ранения. В Пентагоне предупредили о сохранении террористической угрозы в Афганистане.

Ранее посольство США призвало американцев незамедлительно покинуть окрестности аэропорта в Кабуле из-за «конкретной и заслуживающей доверия угрозы».