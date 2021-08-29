Пушков заявил о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале о том, что французские политики не раз говорили ему, что у Украины полностью отсутствуют шансы на вступление в Евросоюз и НАТО.

Так сенатор отреагировал на то, как в Киеве восприняли заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в Европейский союз.

«Между тем Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — написал по этому поводу Пушков.

По его мнению, президент Эстонии «выразила скептическое мнение об Украине, которое на деле господствует в ЕС».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине потребуется не менее 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в НАТО. Комментируя данное заявление, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве им разочарованы.