В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе. Об этом сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки.

«На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», — уточнила Псаки в ходе брифинга.

По словам пресс-секретаря Белого дома, американский и украинский лидеры поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.

Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.

Встреча, как ранее объявили, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане.

Ранее на Украине сообщили об ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и России.