В США рассказали о «самом мрачном» дне президентства Байдена

Серия взрывов в Кабуле, которая унесла самое большое число жизней американских военных в Афганистане с 2011 года, сделала 26 августа самым мрачным днем в президентстве Джо Байдена. Об этом пишет издание Politico.

Собеседник издания из Белого дома назвал четверг одним из наиболее эмоционально тяжелых дней для членов администрации Байдена.

Он рассказал, что сам глава государства часами находился в ситуационной комнате и Овальном кабинете в кругу членов команды национальной безопасности. Он вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, шефом Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли анализировал последние новости, которые приходили из Кабула.

Как отмечает Politico, выступление Байдена на прошедшей в день теракта конференции было эмоциональным.

Ранее Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.