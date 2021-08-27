В Белом доме предупредили о новом теракте в Кабуле

Администрация президента США Джо Байдена считает, что в ближайшие дни в Кабуле произойдет новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите аэропорта афганской столицы, передает пресс-служба Белого дома.

Об этом главе государства и вице-президенту Соединенных Штатов Камале Харрис доложила команда по нацбезопасности, в которую входят военные командиры и дипломаты на местах.

«(Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», — сказано в заявлении Белого дома.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли более 100 человек, пострадали более 1,3 тыс.

Жертвами атаки стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.