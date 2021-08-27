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В США подтвердили готовность оказания помощи афганцам, но без военного присутствия

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Global Look Press

Соединенные Штаты готовы оказать помощь афганцам, но американского военного присутствия в стране не будет. Об этом в ходе регулярного брифинга для журналистов заявил генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, сообщает ТАСС.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что США приступили к выводу из Афганистана обеспечивающих эвакуацию военных.

До этого представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

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