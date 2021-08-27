Лукашенко посоветовал рабочим майнить криптовалюту

Белорусам не стоит ехать работать за границу. Вместо этого они должны оставаться в свой республике и заниматься майнингом криптовалюты. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с сотрудниками госпредприятия «Беларуськалий», передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, в других странах белорусских граждан никто не ждет.

«А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику», — пояснил глава государства.

Вместо этого, по его мнению, белорусам лучше оставаться в своей стране, чтобы заниматься полезным делом.

«Ну в конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется», — предложил он.

Александра Лукашенко уже не первый год волнует развитие криптовалюты в Белоруссии. В 2017 году глава государства легализовал криптовалюты, а уже в 2018 году власти страны начали обсуждать вопрос создания в Белоруссии министерства цифровой экономики.