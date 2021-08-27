Украинцев назвали «сострадательной» нацией и попросили опуститься «до уровня других стран»

Украинцы — древняя и сострадательная нация, которой ради поддержания добрых контактов следует «опускаться до уровня других стран». Об этом заявила украинская писательница и педагог Лариса Ницой в интервью изданию «Главред».

Женщина пояснила, что несмотря на низкий уровень жизни, украинцы готовы помогать другим народам и отстаивать их независимость. Однако, по ее словам, ожидать взаимности этой нации пока не приходится.

«Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть», — пояснила она.

При этом другие нации Ницой сравнила с маленькими детьми, которые кричат, что все должно быть для них, и назвала их психику недостаточно развитой.

Ранее Лариса Ницой заявила, что русский язык стоит переименовать в «московский», так как с исторической точки зрения это будет правильное название. По ее словам, Россия просто «стырила» у Украины название языка.