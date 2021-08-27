Стрельба произошла около восточных ворот аэропорта Кабула

Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула, сообщает Al Jazeera.

«Стрельба около восточных ворот аэропорта афганской столицы Кабула», — говорится в сообщении.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным, в результате взрывов погибли 110 афганцев и 13 военнослужащих США.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительным образом осуждает серию терактов в Кабуле, но президент России не планирует делать заявлений в связи с этим. По его словам, террористические акты в Кабуле добавляют напряженности в Афганистане.

США не просили помощи в поисках организаторов терактов в Кабуле, добавил он.