Вице-президент Афганистана заявил о связи ИГ* с боевиками «Талибана»*

Существуют доказательства того, что у афганской ячейки террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) есть связь с боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом заявил вице-президент Афганистана, объявивший себя врио президента страны, Амрулла Салех.

Every evidence we have in hand shows that IS-K cells have their roots in Talibs & Haqqani network particularly the ones operating in Kabul. Talibs denying links with ISIS is identical/similar to denial of Pak on Quetta Shura. Talibs hv leanred vry well from the master. #Kabul — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 27, 2021

«Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки «ИГ» — Вилаят Хорасан — берут свое начало из «Талибана» и «Сети Хаккани», в частности, тех, которые действуют в Кабуле», — написал он в Twitter.

Накануне, 26 августа, рядом с аэропортом Кабула произошли два взрыва, в результате которых погибли более 100 человек. По данным СМИ, ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка ИГ.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы взяли Кабул и объявили о захвате власти в стране. После этого президент Ашраф Гани бежал из странны и Амрулла Салех объявил себя временным главой государства, отказавшись признать власть «Талибана».