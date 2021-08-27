Трамп о теракте в Кабуле: «этой трагедии нельзя было позволить случиться»

Экс-президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям военнослужащих США, погибших во время теракта в Кабуле и назвал случившееся «трагедией».

«Мы с Меланией выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям наших блестящих и храбрых военнослужащих, чей долг перед США так много значил для них. Мы также думаем о семьях ни в чем не повинных мирных жителей, погибших в результате жестокого нападения в Кабуле. Этой трагедии нельзя было позволить случиться --и это делает наше горе еще более глубоким и трудным для понимания», — цитирует заявление политика телеканал Fox News.

По словам Трампа, теракта не произошло бы, будь он в настоящее время президентом США.

Ранее Трамп критично высказывался в отношении нынешнего президента Джо Байдена, а именно его отношения к ситуации в Афганистане. По его мнению, в Белом доме не должно быть «слабых мест».

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, из них не менее 13 — американские военные.

Ранее Байден назвал Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в Кабуле.