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В США призвали Украину прекратить требовать санкций по «Северному потоку-2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Экс-посол США в Киеве Ставен Пайпер рассказал, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает Kyiv Post.

В публикации Пайпер обозначил Киев как главного проигравшего от запуска трубопровода. По мнению экс-посла президент США Джо Байден пытается противостоять проекту, но не готов рискнуть отношениями с союзными государствами и вводить санкции против компаний из Европы.

Пайпер в публикации посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать ввода ограничений против газопровода.

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева», — отметил Пайпер.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал долгожданным решение суда по оператору газопровода «Северный поток – 2».

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