Второй взрыв в Кабуле мог произойти из-за подрыва автомобиля

Второй взрыв у аэропорта Кабула мог был осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

«Первый взрыв у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв у ворот Abbey вероятнее всего был подрывом автомобиля», — говорится в сообщении телеканала.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 70 получили ранения. По данным СМИ, среди пострадавших есть как афганские, так и американские граждане.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.