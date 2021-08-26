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Помощники отключили Байдену микрофон, когда он пошутил про Афганистан

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден отшутился на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американских гражданах, сообщает «РИА Новости».

Во время пресс-конференции американского президента спросили о том, как он будет действовать, если американские солдаты останутся в захваченной талибами (организация запрещена в России) стране после крайнего срока для эвакуации (31 августа). В ответ Байден засмеялся и что-то ответил журналисту, однако на видеотрансляции конференции звук в этот момент пропал. По информации телеканала RT, глава государства сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

На такое поведение президента резко отреагировал член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон. Он назвал главу государства «больным» и потребовал, чтобы тот немедленно подал в отставку.

«Больной! Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!» — написал он в Twitter.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили о захвате власти в стране и взятии столицы Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.

Позднее, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа, так как после этого выезд из страны будет закрыт, а все операции по эвакуации прекращены. По информации правительства Великобритании, на данный момент вблизи аэропорта Кабула, через который проводятся все операции про эвакуации, есть угроза террористической атаки.

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