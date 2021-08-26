«Талибан»* обвинил страны Запада в бесчеловечности

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид посетовал на то, что страны Запада вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times.

По словам Муджахида, Запад не должен вмешиваться в дела республики и «забирать человеческие ресурсы». Речь идет о «врачах, преподавателях, других нужных людях», указал он.

«В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно», — заявил представитель движения.

Он также заверил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, работавших на США. Муджахид отметил, в Афганистане этим людям ничего не угрожает.

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что управление Верховного комиссара организации получает данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.