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В США назвали Трампа большей угрозой для США, чем «Аль-Каида*»

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Carlos Barria/Reuters

Профессор Школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при университете Джонса Хопкинса Дэвид Роткопф заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и «экстремисты-трамписты» представляют большую угрозу для Соединенных Штатов, чем радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» и все боевики террористической группировки «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» вместе взятые. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Сторонник Демократической партии, Роткопф является также обозревателем Daily Beast и генеральным директором Rothkopf Group — интерактивной меда- и консалтинговой фирмы. Статьи ученого в американской прессе часто изобилуют жесткой критикой в отношении Республиканской партии, которую он считает «партией головорезов, террористов, расистов и наркоманов».

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

13 января 2021 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, однако впоследствии импичмента удалось избежать — Сенат не смог набрать 67 голосов для того, чтобы политик был признан виновным в подстрекательстве к беспорядкам.

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