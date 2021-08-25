В парламенте Армении снова подрались депутаты

Оппозиционные и провластные депутаты парламента Армении снова подрались, сообщает «РИА Новости».

По данным издания, потасовка произошла во время выступления депутата от правящей партии «Гражданский договор» Айка Саркисяна. Он раскритиковал работу прежних министров обороны Армении, чем и вызвал недовольство политических противников.

Сначала между депутатами завязалась словесная перепалка, после чего в Саркисяна кинули пластиковую бутылку. Он кинул бутылку в ответ. Тогда парламентарии вышли в центр зала заседаний, чтобы продолжить выяснение отношений. В результате, спикер парламента Ален Симонян объявил перерыв и вызвал службу безопасности.

Это не первая драка в армянском парламенте. В мае произошла потасовка между депутатами правящего блока «Мой шаг» и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Парламентарии начали словесно оскорблять друг друга, а затем подрались.