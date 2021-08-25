В ООН предупредили о массовом голоде в Афганистане

Жители Афганистана из-за захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), засухи и пандемии коронавирусной инфекции могут столкнуться с массовым голодом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

«Надвигается идеальный шторм из-за нескольких лет засухи, конфликтов и экономического ухудшения, усугубляемого COVID. Число людей, идущих навстречу голодной смерти, выросло до 14 миллионов», — заявил он.

Бизли добавил, что если положение в стране ухудшится, жителей Афганистана ждет настояний «ад за земле».

По словам представителя ООН, мировые политики должный действовать быстро, так как Афганистану необходима помощь извне. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, к сентябрю в страну нужно направить не менее $200 млн. Бизли выразил надежду, что выделить эти средства на помощь афганцам смогу власти США, Катара, а также других арабских государств Персидского залива.

Талибы объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа. Сейчас они полностью контролируют столицу страны Кабул и другие города. Единственной возможностью уехать из страны пока остается аэропорт Кабула, через которых власти других государств эвакуируют своих граждан. Сами афганцы также пытаются попасть на самолет, однако боевики перекрыли дорогу в аэропорт и пускают туда только иностранцев. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 августа покинуть Афганистан будет нельзя.