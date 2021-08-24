Президент Туркменистана заложил золотую капсулу золотой лопатой

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии, посвященной началу строительства зала на 3 тыс. мест в комплексе «Белая юрта туркмен» в Дашогузе. В ходе мероприятия он заложил золотую капсулу, которую закопал золотой лопатой. Об это сообщает телеканал «Алтын Асыр».

Капсула скатилась в фундамент по золотому желобу. Бетон, которым туркменский лидер засыпал капсулу, привезли в золотой тележке.

Кроме того, Бердымухамедов подарил автобус работникам Белой юрты. Они в свою очередь устроили для него концерт, на котором прозвучали песни «Аркадаг, ты заложил фундамент» и «Долгих лет Аркадаг». Аркадаг переводится с туркменского языка как покровитель — официальный и самый распространённый титул действующего президента.

В завершение президент Туркмении раздал милостыню и уехал в Ашхабад.

Ранее Бердымухамедов выступил на арене цирка, проехав верхом на коне.