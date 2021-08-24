В Эстонии посоветовали «не злить русского медведя»

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны, посчитав ее «однобокой». Об этом сообщает ERR.

«Мы говорим о безопасности односторонне. Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем ими Россию. В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним», — сказал Вяхи.

Он подчеркнул, что Эстонии необходимо пересмотреть концепцию национальной безопасности, а также счел важным наладить культурное и спортивное сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России рекомендовали НАТО «не беспокоить русского медведя». По словам, замминистра обороны России Андрея Картаполова совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» в сентябре продемонстрируют НАТО, что наращивание военных мощностей рядом с Калининградской областью является бесперспективным.