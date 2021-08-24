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CNN: лидеры стран G7 на саммите рассмотрят вопрос признания «Талибана*»

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Zabi Karimi/AP

Лидеры стран Группы семи (G7) на чрезвычайном саммите по ситуации в Афганистане рассмотрят возможность официального признания радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает CNN со ссылкой на источники.

С инициативой обсуждения данного вопроса выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По информации источников телеканала, по мнению британского премьера, страны «семерки» должны сформулировать единый подход по отношению к талибам, что позволило бы в дальнейшем утвердить план признания нового правительства Афганистана.

Как уточняет телекомпания, то или иное решение по вопросу признания «Талибана» могло бы использоваться для оказания давления на радикалов с тем, чтобы принудить их соблюдать права человека.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел в Кабуле секретные переговоры с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром.

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