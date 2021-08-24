Хинштейн поддержал предложение об уголовном наказании за подмену номеров

Комитет ГД по информационной политике поддерживает любые инициативы, способствующие борьбе с киберпреступностью. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Александр Хинштейн, комментируя предложение ОНФ о введении в России уголовной ответственности за подмену номеров.

«Мы поддерживаем это предложение, как комитет по информационной политике Госдумы поддерживает любые инициативы, которые направлены на эффективную борьбу с киберпреступностью. Действительно использование подменных номеров сегодня – один из основных механизмов обмана граждан. Любое введение уголовной ответственности – это процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, верховного суда, юридического сообщества, поэтому это вопрос, который предстоит решать еще при обсуждении с коллегами. Но на наш взгляд, первоочередная задача — это создать техническую невозможность использования подменных номеров, но это не снимает вопроса об установлении ответственности уголовной», — сказал он.

По словам депутата, ранее вступил в силу закон, запрещающий пропуск вызовов под российской нумерацией из-за рубежа.

«Госдума, завершая работу текущего созыва, в последний день приняла закон, уже вступивший в силу, запрещающий пропуск из-за рубежа номеров под российской нумерацией. Когда звонок идет из-за границы, а человеку он поступает под видом номера московского региона. В новом созыве нам предстоит также ужесточить ответственность для операторов связи за пропуск подобных номеров», — пояснил он.

Ранее «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. В своем обращении они также заявили о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без судебных разбирательств.