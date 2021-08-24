Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Детскую сказку о тигре обвинили в способствовании насилию 13:00
Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что отмена лимита разделит РПЛ на два лагеря 13:00
В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере бельгийского защитника 12:58
Концерн «Вега» разработал носимую станцию «Лютик-Н», ослепляющую противника 12:56
В Кремле не стали уточнять позицию Путина по присутствию военных США... 12:55
«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником 12:52
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Афганистана 12:52
Исследование: россияне чаще кладут деньги на карту, чем снимают 12:46
Песков назвал вопрос сменяемости власти в России риторическим 12:45
Песков: о дополнительных выплатах всем категориям россиян речи не идет 12:45

Хинштейн поддержал предложение об уголовном наказании за подмену номеров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Комитет ГД по информационной политике поддерживает любые инициативы, способствующие борьбе с киберпреступностью. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Александр Хинштейн, комментируя предложение ОНФ о введении в России уголовной ответственности за подмену номеров.

«Мы поддерживаем это предложение, как комитет по информационной политике Госдумы поддерживает любые инициативы, которые направлены на эффективную борьбу с киберпреступностью. Действительно использование подменных номеров сегодня – один из основных механизмов обмана граждан. Любое введение уголовной ответственности – это процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, верховного суда, юридического сообщества, поэтому это вопрос, который предстоит решать еще при обсуждении с коллегами. Но на наш взгляд, первоочередная задача — это создать техническую невозможность использования подменных номеров, но это не снимает вопроса об установлении ответственности уголовной», — сказал он.

По словам депутата, ранее вступил в силу закон, запрещающий пропуск вызовов под российской нумерацией из-за рубежа.

«Госдума, завершая работу текущего созыва, в последний день приняла закон, уже вступивший в силу, запрещающий пропуск из-за рубежа номеров под российской нумерацией. Когда звонок идет из-за границы, а человеку он поступает под видом номера московского региона. В новом созыве нам предстоит также ужесточить ответственность для операторов связи за пропуск подобных номеров», — пояснил он.

Ранее «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. В своем обращении они также заявили о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без судебных разбирательств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Угон, которого не было
Украинский МИД опроверг информацию об угоне самолета в аэропорту Кабула
Сносило машины и теплицы: что творится в Дагестане после сильных ливней
Селевой поток в Дагестане унес туристов и людей в машинах
«Если Украина не захочет пропускать газ в Европу — можем обойтись без нее»
В МИД заявили, что Россия сможет поставлять газ в ЕС без транзита через Украину
Песков: о дополнительных выплатах всем категориям россиян речи не идет
СК расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
ООН: талибы* проводят массовые казни мирных жителей
Новости и материалы
Детскую сказку о тигре обвинили в способствовании насилию
Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что отмена лимита разделит РПЛ на два лагеря
В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере бельгийского защитника
Концерн «Вега» разработал носимую станцию «Лютик-Н», ослепляющую противника
В Кремле не стали уточнять позицию Путина по присутствию военных США в Афганистане
«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Афганистана
Исследование: россияне чаще кладут деньги на карту, чем снимают
Песков назвал вопрос сменяемости власти в России риторическим
Сторонник Трампа получил полгода тюрьмы за сожжение флага Black Lives Matter
Появилось видео схода селя в Дагестане
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только стол
СМИ: «угнанный» украинский самолет в Кабуле на самом деле был продан
Экс-игрок ЦСКА Масалитин предложил сделать РПЛ закрытой лигой
В России прошли испытания дрона с дробовиком
В Румынии обнаружили древних людей, похороненных с горшками на голове
Морпех, уничтоживший Бен Ладена, призвал Байдена убивать талибов*
Пуленепробиваемый жилет Канье Уэста продан за $20 тыс.
Все новости
Талибы* захватили оставленную американцами военную технику
США допустили бомбардировку своих бывших баз в Афганистане
«Уже вырыли могилу»: как студентка выжила при столкновении самолетов в Приамурье
40 лет назад Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16
Ноутбук — это свобода
Как ноутбуки обрели все преимущества смартфонов
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Под надзором врача: как МакSим заново учится ходить
Представители певицы МакSим прокомментировали предписания ее врачей
Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии
Немецкие социал-демократы сравнялись по рейтингу с ХДС/ХСС
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах
Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое
От НАТО до Афганистана. О чем поговорили Лукашенко и Путин
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО
«Не могу же я лечь под колеса машины Меньшикова, чтобы он дал мне роль»
Дочь Папанова возмутилась словами директора театра Ермоловой о нежелании артистов работать
Санитары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
СК проверяет данные об избитой санитарами жительнице Ярославля
Без сна и новостей, но с музыкой. Арестантам изменили правила
В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и брать с собой воду на прогулки
«Вынашивают планы, какие-то козни». Что «Крымская платформа» пообещала России
Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях