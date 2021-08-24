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Кэти Хокул приняла присягу в качестве губернатора Нью-Йорка

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Global Look Press

Кэти Хокул вступила в должность губернатора штата Нью-Йорк, став первой женщиной на этом посту, сообщает The New York Times.

«Я чувствую тяжесть ответственности на своих плечах, и я говорю жителям Нью-Йорка, что справлюсь с этой задачей», — заявила она журналистам после церемонии.

До нового назначения Хокул занимала должность вице-губернатора штата. Она сменила на этом посту Эндрю Куомо, который был главой Нью-Йорка с 2010 года. 10 августа он сложил с себя полномочия после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в том числе, к сотруднице полиции. К отставке Куомо призвал президент США Джо Байден.

Хокул принесла присягу сразу после полуночи 24 августа. Таким образом, она вступила должность, как только истек установленный самим Куомо срок для передачи дел перед уходом в отставку. При этом публичная торжественная церемония назначена на 10.00 по времени восточного побережья США (17.00 мск). С первой речью губернатор выступит в 15.00 (22.00 мск).

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