В Калифорнии суд отпустил мужчину с оружием, наркотиками и избирательными бюллетенями

В Калифорнии суд отпустил мужчину, который уснул в машине с оружием, наркотиками и украденными почтовыми избирательными бюллетенями, сообщает газета The Washington Times.

Полицейские задержали мужчину, уснувшего за рулем припаркованного у круглосуточного магазина автомобиля. При обыске машины у мужчины были обнаружены заряженный пистолет, наркотики и около 300 избирательных бюллетеней, предназначенных для губернаторских выборов в Калифорнии, которые пройдут 14 сентября. Эти бюллетени должны заполняться и отправляться на участки по почте.

По словам полицейских, задержавших мужчину, ни один из бюллетеней не был заполнен, но они не знают, каким образом бюллетени попали задержанному на заднее сиденье машины.

Мужчина был отпущен судьей «под честное слово».

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