Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венгрию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Министр иностранных дел России С.В. Лавров прибыл с визитом в Венгрию. У трапа его встретили замглавы и статс-секретарь МИД Венгрии», — указано в сообщении.

В планах у главы российского МИД встретится со своим коллегой Петером Сийярто и обсудить отношения между Россией и НАТО, а также ЕС. Кроме того, целью встречи станет обсуждение ситуации на Украине.

Далее в планах у Лаврова посетить Австрию и Италию. Дипломатическое турне продлится с 24 по 27 августа.

Ранее в МИД сообщили, что Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки между странами.

С 27 августа будет увеличено количество авиарейсов в Венгрию, Кипр, Киргизию и Таджикистан. По маршруту Москва – Будапешт рейсов станет 7 (было 4) в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов.