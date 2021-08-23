Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
МИД РФ: Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки... 17:04
Россия допускает льготные поставки оружия странам, граничащим с Афганистаном 17:03
Вьетнам ввел войска для обеспечения карантина в Хошимине 17:00
В австралийском приюте застрелили собак из-за эпидограничений 16:59
Талибы* заявили о взятии в осаду сил сопротивления в Панджшере 16:57
Министр спорта Франции прокомментировала драку в матче «Ницца» —... 16:56
Китай приостановил более 40 IPO на фоне расследований против компаний 16:55
Apple призналась в сканировании iCloud на предмет детского порно с 2019... 16:53
Санитары ярославской психбольницы избили пациентку в лифте 16:50
В 2022 году станут доступны переводы за рубеж через систему быстрых... 16:46

В США заявили о желании «поставить Россию на место»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Brandon/AP

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе саммита «Крымская платформа» заявила о желании американских властей «поставить Россию на место». Об этом она упомянула во время обсуждения ситуации на Донбассе, передает «РИА Новости».

«Наша поддержка будет оставаться конкретной и существенной. Мы уже предоставили $4,9 млрд помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем. <…> Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма», — заявила она.

Саммит «Крымская платформа» был организован украинскими властями, чтобы обсудить с иностранными коллегами план по «возвращению» полуострова в состав Украины. В нем принимают участие более 40 стран, в том числе и США. Американскую президентскую делегацию возглавила Дженнифер Грэнхолм, вместе с ней на саммит также прибыли поверенная в делах американского посольства в Киеве Кристина Квиен и помощник главы минэнерго по международным делам доктор Эндрю Лайт.

По словам представителя Крыма при президенте Александра Шолохова, он также отправил заявку на участие в саммите от России, однако на нее украинские власти не ответили. По его мнению, таким образом Киев показал, что ему «не нужна правда о Крыме».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
Участники саммита «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию
«Новый миграционный кризис страшно пугает Европу»
Эксперты оценили угрозы массового бегства людей из Афганистана
Почему в регионах начали массово задерживать сотрудников ГИБДД
После истории в Ставрополье банду гаишников-взяточников нашли в Бурятии
Генпрокуратура признала нежелательными четыре религиозные организации Латвии и Украины
МВФ выделил России $18 млрд
Baza: в Астраханской области во время плановых работ сгорел истребитель МиГ-29
Apple призналась в сканировании iCloud на предмет детского порно с 2019 года
Новости и материалы
МИД РФ: Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки между странами
Россия допускает льготные поставки оружия странам, граничащим с Афганистаном
Вьетнам ввел войска для обеспечения карантина в Хошимине
В австралийском приюте застрелили собак из-за эпидограничений
Талибы* заявили о взятии в осаду сил сопротивления в Панджшере
Министр спорта Франции прокомментировала драку в матче «Ницца» — «Марсель»
Китай приостановил более 40 IPO на фоне расследований против компаний
Санитары ярославской психбольницы избили пациентку в лифте
В 2022 году станут доступны переводы за рубеж через систему быстрых платежей
Минобороны разработало правила ведения реестра оборонных ноу-хау
Хабиб про афганцев: надеюсь, они меня простят, если я их чем-то обидел
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Хабиб: всех Нурмагомедовых забрали американцы
В Севастополе не разрешили шутить над ошибкой в надписи «Дети»
Карпин объяснил, почему отцепил нескольких игроков из состава сборной России
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в городе Иваново
Путин дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота России
Дивидендные выплаты по всему миру могут вернуться на допандемийный уровень
Все новости
МВД избавится от пистолетов Макарова
Компактный пистолет Лебедева заменит в МВД пистолет Макарова
Подходит слишком близко и не крутит головой. Как распознать психопата
Ученые нашли новую характерную черту психопатов
Китайский Land Cruiser продадут россиянам
Большой внедорожник Tank привезут в Россию
Польша отгородится забором от Лукашенко
Белоруссия обвинила Польшу в пограничном конфликте
В iPhone могут вернуть Touch ID. Почему Apple разочаровалась в сканере лица
Эксперты оценили желание Apple вернуться к Touch ID
Папа еще может: в Ватикане снова обсуждают отставку понтифика
Итальянские СМИ сообщили о возможном добровольном уходе папы Франциска
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Samsung Galaxy Z Fold3: что скрывается за гибким экраном
Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3
Льготная ипотека перестала быть дешевой
«Эксперт РА»: покупка жилья в кредит стала дороже, чем до пандемии
«Чепелуэйт» с Эдриеном Броуди — третье за год шоу по Стивену Кингу. Кажется, снова неудачное
Рецензия на сериал «Чепелуэйт» по рассказу «Иерусалимов удел»
«Напоминает нацистскую Германию»: Лавров обвинил Зеленского в разжигании вражды
Главное из интервью главы МИД России венгерскому изданию Magyar Nemzet
«Многие лидеры очень боятся Россию»
Президент Украины объяснил отказ стран Запада от участия в «Крымской платформе»
«Отвязно-неформальная вещь»: как компьютерные сети противостояли цензуре и ГКЧП
30 лет назад Тим Бернерс-Ли основал первый веб-сайт
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях