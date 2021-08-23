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В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским мероприятием

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают об украинском саммите «Крымская платформа».

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма» — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что саммит «Крымская платформа» — однозначно антироссийское мероприятие.

В Киеве 23 августа начал работу форум «Крымская платформа», на котором украинские власти будут обсуждать возвращение полуострова. В мероприятии участвуют представители 44 государств и организаций. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам саммита будет принята международная декларация по Крыму, которая будет открытой для подписания всеми странами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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