Новым главой Мурманска избрали зампредседателя горсовета Белошеева

Новым главой Мурманска был избран заместитель председателя совета Михаил Белошеев. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 августа, прошло внеочередное заседание совета депутатов города. Кандидатуру нового градоначальника поддержали 22 из 25 депутатов.

Михаил Белошеев является депутатом совета депутатов Мурманска третьего, четвертого, пятого созывов. Также он заместитель председателя Совета депутатов пятого созыва.

Предыдущий глава Мурманска Андрей Сысоев добровольно сложил полномочия. Теперь он хочет заниматься реализацией городских проектов в качестве заместителя в совете депутатов. Народные избранники поддержали решение Сысоева сложить полномочия на посту градоначальника.

До этого на Сахалине уволили мэра Углеродска Сергея Дорощука после скандала с журналистами. На отставке чиновника настоял губернатор области Валерий Лимаренко. При этом глава региона отметил, что технические вопросы под руководством Дорущука выполняются быстро и организованно.