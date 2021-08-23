Американский президент Джо Байден заявил, что США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула, боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) пошли навстречу в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы внесли несколько изменений, включая расширение зоны доступа вокруг аэропорта, а также периметра безопасности... Они [талибы] пошли навстречу в расширении периметра», — сказал Байден журналистам.

По его словам, американская сторона в настоящее время обсуждает с представителями талибов ряд вопросов.

Байден также отметил, что с начала операции по эвакуации изменили было изменено много технических моментов, в связи с чем возможно вывозить больше людей из Афганистана. Накануне Байден заявил, что США вывезли из Афганистана за 36 часов 11 тыс. человек .

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее Байден заявил, что доверяет крайне небольшому числу людей, и среди них нет талибов.