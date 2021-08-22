Байден заявил о недоверии к «Талибану*»

Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет «Талибану (организация запрещена в России)», сообщает РИА «Новости».

В Белом доме один из журналистов спросил Байдена о доверии к талибам, что было встречено президентом с усмешкой.

«Я не доверяю никому, включая вас... Не так много людей, которым я доверяю», — заявил американский лидер, отметив, что талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.

«На данном этапе «Талибан» не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят», — заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что «не верит, что «Талибан» изменился».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Накануне талибы заявили об отправке сотен бойцов для захвата провинции Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления.