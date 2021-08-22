В МИД РФ объяснили бессмысленность саммита Россия-НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко объяснил, почему проведение саммита Россия-НАТО может стать бессмысленным. Об этом дипломат рассказал в интервью «Коммерсанту».

Замминистра напомнил, что Совет Россия-НАТО создавался для совместного мониторинга горизонта безопасности и управления конкретными проектами.

«Кроме того, Совет Россия-НАТО должен был работать над преодолением наследия Холодной войны, для этого были созданы рабочие группы по военной транспарентности, вопросам, связанным с военной деятельностью, маневрами и так далее», — добавил Грушко.

Как подчеркнул дипломат, в 2014 году Североатлантический альянс отказался от каких-либо контактов по военной линии с Россией.

«А как можно без военных обсуждать вопросы, касающиеся безопасности, тот же Афганистан?» — отметил замглавы МИДа.

Кроме того, в ходе интервью у замглавы МИД спросили, как он относится к желанию НАТО поговорить с Россией, в том числе о ситуации на Украине.

«Это бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что все страны-члены НАТО дважды в неделю обсуждают украинский вопрос на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене и потом на Постоянном совете. Дополнительное обсуждение этой темы в рамках Совета Россия-НАТО ничего не даст», — объяснил Грушко.

Ранее в Минобороны рекомендовали НАТО «не беспокоить русского медведя».

.