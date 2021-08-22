В Совфеде заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья»

Несмотря на то что США обещали разорвать российскую экономику «в клочья», в действительности они это сделали с Украиной. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«За 30 лет Украина так и не сложилась как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику «в клочья», эта участь постигла именно Украину», — подчеркнул сенатор.

По его словам, сегодняшняя Украина — это страна-банкрот, хотя у нее и был хороший потенциал, заложенный еще во времена СССР. Климов убежден, что Украина так и не смогла реализоваться в качестве самостоятельного государства, подменяя государственность «играми с националистами и маршами в вышиванках».

«Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит», — подчеркнул он.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что стремительное бегство армии США из Кабула является «мрачным уроком» для Киева.