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Омского депутата от КПРФ лишили мандата после инцидентов с растлением несовершеннолетних

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Полиция завела уголовное дело на депутата от КПРФ из Омска Алексея Анищенко и его жену за растление несовершеннолетних. Об этом сообщает KP.RU.

По версии правоохранителей, супруга депутата снимала порнографические ролики с двумя школьницами 15 и 17 лет. За съемки девушкам платили по 3000 рублей, а видео женщина продавала через интернет.

Позже выяснилось, что в съемках участвовал и сам Анищенко. Сейчас он находится под стражей.

По данным издания, после этого Анищенко по инициативе прокуратуры лишили мандата. Как отмечает KP.RU, «формальным» поводом для данного решения стало то, что он нарушил федеральный закон, не отчитавшись о доходах, за что и был лишен статуса депутата.

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