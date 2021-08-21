В Госдуме прокомментировали отказ Киева Молохову в регистрации на «Крымскую платформу»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что недопуск руководителя рабочей группы представительства Крыма при президенте России Александра Молохова на саммит «Крымская платформа» продиктован «пропагандой». Об этом сообщает RT.

«А чего еще можно было ждать от заведомо пропагандистского оплота? Только таких трусливых поступков», — сказал он.

По его мнению, Украина должна была дать возможность крымчанину высказаться, но саммит не заинтересован в этом, так как «там нужны «свои» спикеры».

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не приняла его заявку на участие в саммите «Крымская платформа». По его мнению, украинские власти заинтересованы только в том, чтобы «устроить пропагандистский шабаш».

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.