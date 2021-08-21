Секретарь СНБО Украины прокомментировал введенные против него санкции России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что введенные против него санкции России стали «подарком» ко Дню независимости Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», — написал он.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении ряда россиян, а также СМИ в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По словам Данилова, речь идет о санкционных мерах против ряда представителей России, находящихся в Крыму.

В мае СНБО Украины также продлил санкции в отношении некоторых компаний и физических лиц из России и ввел ограничительные меры против Россотрудничества и других 10 российских компаний.