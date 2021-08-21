Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине заблокировали онлайн-издание «Страна.ua» 10:50
Россиянин Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом 10:43
Макгрегор начал тренировки на велотренажере после страшного перелома ноги 10:34
Мошенники начали использовать схему с «бесплатной пиццей» для обмана... 10:31
Россияне назвали самые скучные профессии 10:24
Тактаров — о поражении Харитонова: Конго знал, что яйца трогать нельзя и... 10:16
Иммунолог заявила о вреде чрезмерного употребления чеснока и лимона... 10:04
Представитель «Талибана»* прибыл в Кабул для переговоров о правительстве 10:03
Россиянин приплыл с Курильских островов в Японию с просьбой об убежище 09:45
Названы самые опасные уязвимости в смартфонах 09:42

Секретарь СНБО Украины прокомментировал введенные против него санкции России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что введенные против него санкции России стали «подарком» ко Дню независимости Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», — написал он.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении ряда россиян, а также СМИ в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По словам Данилова, речь идет о санкционных мерах против ряда представителей России, находящихся в Крыму.

В мае СНБО Украины также продлил санкции в отношении некоторых компаний и физических лиц из России и ввел ограничительные меры против Россотрудничества и других 10 российских компаний.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Почти офшор»: зачем власти создают особую зону на Дальнем Востоке
Вице-премьер Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах
«Армения уходит из орбиты влияния России через турецкое окно в Европу»
Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения
«Уход строительства кораблей за рубеж сравним с предательством Родины»
Глава ОСК: гражданские судостроители России на 70% зависят от импорта
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Онищенко предупредил о возможном серьезном подъеме заболеваемости гриппом в России
В Конгресс США внесли проект резолюции об объявлении импичмента Байдену
Из Афганистана эвакуировали 12 тысяч человек с 15 августа
Новости и материалы
На Украине заблокировали онлайн-издание «Страна.ua»
Россиянин Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом
Макгрегор начал тренировки на велотренажере после страшного перелома ноги
Мошенники начали использовать схему с «бесплатной пиццей» для обмана россиян
Россияне назвали самые скучные профессии
Тактаров — о поражении Харитонова: Конго знал, что яйца трогать нельзя, и поэтому тронул шею
Иммунолог заявила о вреде чрезмерного употребления чеснока и лимона при коронавирусе
Представитель «Талибана»* прибыл в Кабул для переговоров о правительстве
Россиянин приплыл с Курильских островов в Японию с просьбой об убежище
Названы самые опасные уязвимости в смартфонах
Стала известна дата боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым
Червиченко — об игроке «Спартака» Джикии: кажется, он злоупотребляет хинкали
Гинцбург: доза «Спутника лайт» повысит эффект от вакцины Pfizer
Тарпищев назвал фаворита 1/2 финала турнира в Цинциннати между Медведевым и Рублевым
Орбиту МКС подняли для подготовки к старту «Союза» с Пересильд и Шипенко на борту
В США заявили о «российской угрозе» в космосе
Боец UFC о Макгрегоре: людей на улице и за меньшее убивают
Принца Гарри обвинили в лицемерии после полета на частном самолете
Все новости
«Операция ФСБ и ОМОН»
Около 60 мусульман задержаны в мечети в Котельниках
Как талибы* обещают управлять Афганистаном
«Талибан*» анонсировал новую систему управления страной
Кража века: как пропажа «Джоконды» превратила ее в величайший шедевр
110 лет назад произошло загадочное похищение «Моны Лизы»
Роман с обвиняемым: какое наказание грозит следователю из Омска
На вступившую в связь с обвиняемым следователя могут завести уголовное дело
«Я думала, что Nirvana — это название бренда одежды»
Как футболки с символикой рок-групп стали популярны среди селебрити
США расширили санкции по «Северному потоку — 2»
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергетических проектов России
Пугачева, Меркель и патриарх Кирилл: кому Путин дарил цветы
«Индустрия концертов умерла и должна возрождаться из пепла»
Рэпер, пианист, продюсер и певец поспорили о словах Земфиры про смерть профессии
«Их никто не моет, вирусы оседают»: чем опасны пластиковые экраны на кассах
Вирусолог объяснил, почему кафе и магазинам нужно отказаться от защитных экранов
Плейлист недели: Ирина Горбачева, Скриптонит, Элтон Джон и Дуа Липа
Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева выпустила дебютный сингл
Украина, газ и «Талибан»*: о чем говорили Путин и Меркель
Президент России встретился с канцлером Германии
«Зеленый мэр»: экологическая комедия о напряженных, но честных выборах в России
Рецензия на «Зеленый мэр» от создателей «Интернов» и «Трудных подростков»
«Сначала выдавали себя за Серебрякова, теперь за журналистов»
Как поклонники и российские звезды поверили фейк-аккаунту Алексея Серебрякова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях