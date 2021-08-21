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В Конгресс США внесли проект резолюции об объявлении импичмента Байдену

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Evan Vucci/AP

Скандальная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила в своем микроблоге в Twitter о том, что внесла в конгресс предложение об объявлении сразу трех импичментов президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан.

Представитель Республиканской партии от штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрения конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от должности президента за то, что тот оставил 10 тыс. американцев под властью афганского радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)».

Грин утверждает, что президент также нарушил иммиграционное законодательство, когда допустил кризис на южной границе США и присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на позиции верховного суда, продлив запрет на выселение арендаторов жилья.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — указано в заявлении конгрессвумен.

Грин известна своими эпатажными заявлениями и приверженностью к конспирологическим теориям, ставя под сомнение опасность коронавируса и выступая против эпидемиологических ограничений. Из-за этого Twitter неоднократно блокировал ее аккаунт.

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