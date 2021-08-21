Источник рассказал о последних часах Ашрафа Гани перед бегством из Кабула

Бывший афганский высокопоставленный чиновник в беседе с CNN описал последние часы правления афганского президента.

По его словам, Гани был не готов к столь быстрому продвижению талибов (организация запрещена в России) к окраинам Кабула и поэтому покидал страну в спешке только в одежде, которая была на нем надета.

В последние часы правления Гани, высокопоставленный сотрудник из администрации свергнутого президента Афганистана встретился с представителем группировки, которая имеет тесные связи как с талибами, так и с террористической организацией «Аль-Каида (организация запрещена в России)». На встрече было заявлено, что правительство Афганистана должно сдаться.

«В дни, предшествовавшие приходу талибов в Кабул, мы работали над соглашением с США о мирной передаче власти инклюзивному правительству и о том, чтобы президент Гани ушел в отставку. Эти переговоры продолжались в том числе когда талибы вошли в город,» — сказал собеседник телеканала.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Сейчас Гани находится в городе Абу-Даби. Политик заявил, что будет вести консультации из ОАЭ и пообещал вернуться на родину, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.