Бывший посол Белорусиии в Словакии Игорь Лещеня вышел на свободу

Бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня вышел на свободу. Об этом на своей странице в Facebook написала его дочь Анастасия Лещеня.

Девушка сообщила, что ее отец находится дома, чувствует себя хорошо.

Он «передает всем большое спасибо за поддержку», заявила она.

Ранее в августе Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании Игоря Лещени.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Лещеня осудил жесткие действия силовиков в отношении участников протестов, в результате чего дипломат по решению главы государства был лишен дипломатического ранга «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».