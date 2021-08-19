Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова желание дестабилизировать Европу

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в беседе wPolityce прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве, назвав их предупреждением для Варшавы.

Накануне в ходе визита в Калининград глава российского МИД заявил, что Москва готова к обсуждению безвизовых приграничных обменов с Польшей и Литвой.

«Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> [Сергей Лавров] хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил», — сказал Ващиковский.

По мнению польского дипломата, на фоне сложившейся в Афганистане ситуации Россия будет стремиться рассорить США с их союзниками. Так, например, Ващиковский считает, что Варшаву и вовсе постараются «уничтожить». Свою позицию он объяснил тем, что безвизовые поездки позволят России «использовать миллионы беженцев против Польши».

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщила о том, что в числе нелегальных мигрантов, которые пересекают белорусско-литовскую границу, есть россияне.