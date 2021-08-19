Милонов считает, что за атаками на русский язык в Центральной Азии стоят западные спецслужбы

Инициаторами кампании против использования русского языка в странах Центральной Азии являются спецслужбы Турции или США, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Лично для меня нет никаких сомнений, что ее авторами являются не активисты этих стран, а турецкие или американские спецслужбы. Это точно сделано за границей», — сказал Милонов, добавив, что России не стоит «вестись на этот розыгрыш».

Летом 2021 года в СМИ стали появляться новости об инцидентах в Киргизии, Казахстане и Узбекистане, где националистически настроенные жители предъявляли претензии к русскоязычным гражданам.

«Здесь такая провокация, которая должна ухудшить наши взаимоотношения, и на какое-то время развернуть руководства стран Центральной Азии к США или Турции», — полагает депутат.

Милонов убежден, что Москве необходимо четко взаимодействовать с правительствами этих государств, которые «явно не заинтересованы в нагнетании антироссийской риторики».

Ранее в Казахстане действия националистов и так называемых языковых патрулей уже назвали недопустимыми и возмутительными.