Лукашенко рассказал, что является главным преступлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уплата налогов — это святое дело, а неуплата налогов — главное преступление. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

Как подчеркнул Лукашенко, он не раз приводил примеры государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства «самая страшная».

«В так называемых демократических странах — США и других. Преступление номер один — это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудил с председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым вопрос о наказании получателей заработной платы «в конвертах». По мнению главы государства, данные схемы ставят в неравные условия владельцев бизнеса: тех, кто платит налоги и кто уклоняется от них.