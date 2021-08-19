Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей 10:44
Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа 10:42
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек 10:38
Умер глава «Гидромаша» Владимир Лузянин 10:34
Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 10:26
Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей 10:18
Назван гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре Ермоловой 10:12
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя 09:58
Врачи ушли из сборной России из-за разногласий с испанским помощником Карпина 09:58
Лидер «Талибана*» приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем 09:56

Русскоговорящая афганка попросила у России защиты от талибов*

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Жительница Кабула, преподававшая русский язык в Афганистане, Шарифа (имя изменено) обратилась в российский МИД и посольство РФ в своей стране с просьбой защитить ее семью от «Талибана» (организация запрещена в России). Однако ответа она не получила. Об этом девушка сама рассказала «Газете.Ru».

По ее мнению, Москва может оказать ей помощь, поскольку она работала в организации, сотрудничавшей с российским посольством в Афганистане.

Шарифа родилась в Афганистане, затем ее семья бежала от войны сначала в Узбекистан, а потом в Таджикистан. Там она окончила русскую школу №1 и затем получила медицинское образование. В 2015 году девушка вернулась в Афганистан, где, помимо медицинской практики, она преподавала русский язык.

Девушка сообщила «Газете.Ru», что у нее есть все документы на русском языке, которые сейчас она спрятала — местные считают, что «лучше не говорить, что она русскоговорящая, так как это опасно».

При этом жительница Кабула отметила, что США помогают покинуть Афганистан тем людям, которые с ними сотрудничали. «К примеру, американцы вывезли моего соседа, который работал дворником в их посольстве. А что будет с русскоговорящими?» — сказала она.

По словам девушки, она сразу после прихода в Кабул талибов обратилась за помощью в российское посольство, где в ответ на это лишь заверили, что все будет нормально, и отказали в сотрудничестве из-за отсутствия российского гражданства.

«Мы — жертвы этой войны. Россия, не бросай нас!» — обратилась с мольбой девушка, которая боится за жизни своих маленьких детей.

Полный монолог Шарифы с призывом к российским дипломатам читайте на «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет после путча ГКЧП
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек
«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»
Шойгу лично провел Т-80 по трассе «Танкового биатлона»
Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
Новости и материалы
Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей
Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа
Умер глава «Гидромаша» Владимир Лузянин
Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей
Назван гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре Ермоловой
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя
Врачи ушли из сборной России из-за разногласий с испанским помощником Карпина
Лидер «Талибана*» приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем
Православные верующие празднуют Яблочный Спас
Матч Кубка Украины завершился нападением тренера на судью
Врач рассказал, как по ногтям определить, что вы переболели COVID-19
В МИД РФ заявили, что радикальных мер в связи с ситуацией в Афганистане не планируется
Талибы* предложат представителям прежней власти Афганистана места в правительстве
Сахалинцу сделали сразу девять протезов после обморожения пальцев
Тренер пловцов из Вьетнама умер на карантине по возвращении с Олимпиады
В Казани пройдет выставка картин Шойгу
Назван самый северный город мира, куда добрались российские богомолы
Все новости
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза
Эксперты объяснили внешний вид талибов*
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях