Русскоговорящая афганка попросила у России защиты от талибов*

Жительница Кабула, преподававшая русский язык в Афганистане, Шарифа (имя изменено) обратилась в российский МИД и посольство РФ в своей стране с просьбой защитить ее семью от «Талибана» (организация запрещена в России). Однако ответа она не получила. Об этом девушка сама рассказала «Газете.Ru».

По ее мнению, Москва может оказать ей помощь, поскольку она работала в организации, сотрудничавшей с российским посольством в Афганистане.

Шарифа родилась в Афганистане, затем ее семья бежала от войны сначала в Узбекистан, а потом в Таджикистан. Там она окончила русскую школу №1 и затем получила медицинское образование. В 2015 году девушка вернулась в Афганистан, где, помимо медицинской практики, она преподавала русский язык.

Девушка сообщила «Газете.Ru», что у нее есть все документы на русском языке, которые сейчас она спрятала — местные считают, что «лучше не говорить, что она русскоговорящая, так как это опасно».

При этом жительница Кабула отметила, что США помогают покинуть Афганистан тем людям, которые с ними сотрудничали. «К примеру, американцы вывезли моего соседа, который работал дворником в их посольстве. А что будет с русскоговорящими?» — сказала она.

По словам девушки, она сразу после прихода в Кабул талибов обратилась за помощью в российское посольство, где в ответ на это лишь заверили, что все будет нормально, и отказали в сотрудничестве из-за отсутствия российского гражданства.

«Мы — жертвы этой войны. Россия, не бросай нас!» — обратилась с мольбой девушка, которая боится за жизни своих маленьких детей.

Полный монолог Шарифы с призывом к российским дипломатам читайте на «Газете.Ru».