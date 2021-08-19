Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане «третьим сортом»

Украинские наемники в Афганистане рассказали, что выполняли самые опасные задания во время службы. Об этом сообщает «Страна.ya».

«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», — цитирует издание одного из наемников.

По его словам, им, в частности, приходилось заниматься разминированием, а также прикрывать отход американских войск и совершать диверсионные рейды. При этом зарплата у украинских наемников была примерно в два раза ниже, чем у западных специалистов – не более $10 тыс.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.