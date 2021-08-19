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Байден заявил, что отсутствие атак талибов* на американцев – заслуга Трампа

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден подтвердил, что атак «Талибана (организация запрещена в России)» на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью для ABC News.

«Я слышу, люди говорят: что ж, у вас было 2,5 тысячи (военных) там, и ничего не происходило. Факт в том, что причиной стали переговоры прошлого президента годом ранее, о том, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило», — отметил Байден.

Ранее Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 с целью обсудить подход к ситуации в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, в своем обращении они призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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