Экс-руководитель службы безопасности объяснил неудавшийся арест Ельцина при ГКЧП

Бывший руководитель службы безопасности Президента России Александр Коржаков заявил, что аресту первого президента России Бориса Ельцина в 1991 году помешало стечение обстоятельств. Об этом он сообщил MK.RU.

По его словам, ГКЧП планировало арестовать Ельцина 19 августа 1991 года.

«Если бы Ельцин выехал из «Архангельского» на одной машине, то сделать это, наверное, было не трудно. Но получился довольно большой кортеж — машин восемь. И люди из руководства российского приехали к нему тогда, и охрана дополнительная прибыла, и милиции «своей» было много», — отметил Коржаков.

Он добавил, что члены ГКЧП «прозевали» момент ареста. По его мнению, это нужно было сделать рано утром 19 августа.

«Потом без крови было бы уже никак не обойтись, а у альфовцев и военных — и это самое главное — не было никакого желания проливать свою и чужую кровь за руководство, которое уже столько раз их подводило», — подчеркнул Коржаков.

Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, почему, на его взгляд, провалился путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19-21 августа 1991 года.