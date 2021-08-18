Советник Кадырова пояснил, почему считает талибов* «красавчиками»

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова религиозным делам Адам Шахидов в комментариях к посту в Instagram объяснил свое отношение к движению «Талибан» (организация запрещена в России).

«Если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххабитов-экстремистов, то их тоже подержу потому это наш путь», — написал он.

Отвечая на вопрос, почему он удалил предыдущий комментарий о том, что талибы – «всегда красавчики», советник Кадырова заявил, что его слова, вероятно, исчезли, потому что был удален изначальный вопрос пользователя, на который он отвечал.

«У меня есть скрин моего ответа», — сказал Шахидов.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Комментируя ситуацию в Афганистане, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал союзные государства готовиться к худшему и укреплять границы. При этом он подчеркивал, что Россия остановит любого, кто угрожает ее суверенитету и народу.