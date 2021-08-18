Володин обвинил Горбачева и элиту КПСС в развале СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев не был способен быть настоящим лидером, а члены КПСС предали страну и ее граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, Горбачев не смог сплотить политические силы в сложное для Советского Союза время и сохранить государство. В связи с этим спикер Госдумы подчеркнул, что политик должен обладать такими качествами, как компетентность, умение принимать решения и брать ответственность, эффективность.

Володин указал, что события 1991 года не должны повториться.

«Именно поэтому очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова. Но также важно, чтобы, используя все эти возможности, политики обладали теми качествами, о которых говорил выше», — отметил спикер.

Ранее Горбачев заявлял, что в развале СССР виноваты члены ГКЧП, организаторы августовского путча, а также подписанты Беловежских соглашений.