В Госдуме назвали условие для начала диалога с Украиной по Крыму

Диалог России с Украиной по Крыму возможен только в том случае, если киевские власти выйдут с инициативой признания суверенитета России над Крымом. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА «Новости».

«В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями. Этот вопрос не обсуждается», — сказал он.

По словам депутата, Украина и мировое сообщество должны считать с демократическим выбором крымчан, которые они сделали в ходе референдума в 2014 году.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал представителей России к участию в международном саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа. При этом украинский министр добавил, что в Киеве готовы к диалогу с Россией о Крыме.

Ранее в Госдуме ответили на требование Украины выплатить репарации за Крым.